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“Estoy súper nerviosa”: la dulzura de María no traspasa a los coaches

María interpretó ‘La rosa’ de Manu Guix en el escenario sin conseguir conquistar a ninguno de los coaches.

María de La Voz Kids

“Estoy súper nerviosa”: La dulzura de María no traspasa a los coaches

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Celia Gil
Publicado:

María llegó al escenario de La Voz Kids muy nerviosa para cumplir uno de sus grandes sueños. Con solo 9 años, la pequeña apostó por interpretar en catalán ‘La rosa’ de Manu Guix, una elección muy especial con la que quiso mostrar toda su sensibilidad sobre el escenario.

Aunque ningún coach pulsó el botón durante su actuación, María defendió la canción con mucha dulzura y emoción delante de Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne.

Tras terminar de cantar, la pequeña confesó cómo se había sentido durante la Audición a ciegas: “Estoy súper nerviosa”, reconoció todavía emocionada después de enfrentarse al escenario de La Voz Kids.

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