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Actuación | Asalto final

“Me impacta tu evolución”: Diego vuelve a superarse con su actuación en La Voz Kids

El talent ha vuelto a impresionar a coaches y asesores con ‘Como te imagine’ en el escenario de La Voz Kids.

Diego, talent de La Voz Kids

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Celia Gil
Celia Gil
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Diego fue el encargado de inaugurar el Asalto Final del equipo de Antonio Orozco en La Voz Kids. El joven cantó ‘Como te imaginé’, de Demarco Flamenco, para defender su plaza en la Semifinal y volvió a demostrar el enorme crecimiento que ha experimentado desde que regresó al programa.

Con su naturalidad, su arte y la alegría que transmite sobre el escenario, Diego consiguió conectar una vez más con coaches y asesores. Su interpretación estuvo marcada por la cercanía y la emoción, dejando muy buenas sensaciones desde el primer acorde.

Antoñito Molina fue uno de los primeros en felicitar al talent: “Haces feliz a la gente”, le dijo el asesor de Antonio Orozco, destacando la capacidad que tiene Diego para transmitir alegría cada vez que canta.

Ana Mena también quiso reconocer su evolución durante el concurso: “Me encanta escucharte y me impacta tu evolución”, aseguró tras una actuación que volvió a confirmar que Diego es una de las grandes sorpresas de esta edición.

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