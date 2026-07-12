Actuación | Asalto final
Celia vence los nervios y emociona en La Voz Kids con una actuación muy especial
La talent rompe a llorar tras interpretar ‘Piensa en mí’ en La Voz Kids y recibe uno de los mayores elogios de Antonio Orozco.
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Celia volvió a enfrentarse a uno de sus mayores retos en el escenario de La Voz Kids. La talent interpretó ‘Piensa en mí’, de El fantasma de la ópera, una actuación de gran exigencia vocal con la que volvió a demostrar el enorme trabajo que hay detrás de cada una de sus actuaciones.
La talent afrontó la interpretación luchando, una vez más, contra los nervios que la han acompañado durante el concurso. Al terminar, no pudo contener la emoción y rompió a llorar, feliz por haber conseguido superar un nuevo desafío. “Me siento afortunada”, confesó entre lágrimas.
Antonio Orozco quiso poner en valor todo el esfuerzo que Celia realiza para seguir creciendo como artista: “Tú trabajas muchísimo”, le recordó antes de dedicarle uno de los elogios más importantes de la noche.
“Eso que acabas de hacer tú es lo que todo el mundo sueña poder hacer algún día. Eso que acabas de hacer tú es cantar”, concluyó el coach, orgulloso de la evolución de su talent. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!
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