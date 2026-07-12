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Conoce a los doce semifinalistas de La Voz Kids 2026

El público completa los equipos de Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne tras un Asalto Final cargado de emoción.

Conoce a los doce semifinalistas de La Voz Kids 2026

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Celia Gil
Celia Gil
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La fase de los Asaltos ya es historia y La Voz Kids 2026 ya tiene a sus doce semifinalistas. Después de varias semanas de actuaciones inolvidables, decisiones muy complicadas y robos que cambiaron el rumbo de la competición, el público ha tenido la última palabra para completar los equipos de los cuatro coaches.

La emoción estuvo presente durante toda la gala. Los últimos talents en juego defendieron su plaza con actuaciones de un altísimo nivel, mientras Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne seguían con nervios cada interpretación.

Finalmente, fueron los espectadores quienes decidieron qué artista ocuparía la tercera y última plaza de cada equipo en la Semifinal en una noche en la que los asesores pusieron fin a una experiencia inolvidable.

Sol completa el equipo de Ana Mena para la Semifinal

Ana Mena vivió un Asalto Final lleno de sensibilidad. Marta abrió la noche con una delicada versión de ‘Say Something’, Leo volvió a demostrar su enorme talento con ‘Before You Go’ y Sol emocionó al plató interpretando ‘Hallelujah’.

La decisión quedó en manos del público, que eligió a Sol como la tercera semifinalista del equipo. La talent acompañará a Marco y Erick en la siguiente fase de la competición.

Sol, talent de La Voz Kids

El público apuesta por Evolett para el equipo de Fonsi

El equipo del coach puertorriqueño volvió a firmar actuaciones memorables. Lola emocionó con Pablo López, Mila volvió a enamorar con la banda sonora de Aladdín y Evolett confirmó por qué ya tenía asegurado un puesto en la Semifinal.

Sin embargo, fue Evolett quien consiguió el apoyo del público gracias a su espectacular interpretación de ‘Víveme’. La joven se une así a Dani y Triana como representante del equipo de Luis Fonsi.

Evolett, talent de La Voz Kids

Antonio Orozco se lleva a Eduardo a la Semifinal

El flamenco volvió a ser protagonista en el equipo de Antonio Orozco. Diego abrió la noche con mucho arte, Celia volvió a emocionar con una brillante interpretación y Eduardo puso el broche final a los Asaltos con una actuación que dejó sin respiración a coaches y asesores.

Los espectadores decidieron que fuera Eduardo quien completara el equipo de Orozco para la Semifinal. El talent acompañará a Leire y Skabum en la siguiente fase.

Eduardo, talent de La Voz Kids

Martina consigue el último billete en el equipo de Edurne

El equipo de Edurne volvió a demostrar el enorme nivel de esta edición. Lucía emocionó con la banda sonora de Enredados, Jisa volvió a conquistar por su actitud y Martina deslumbró con una poderosa versión de ‘The Power of Love’.

El público quiso premiar su actuación y convirtió a Martina en la tercera semifinalista del equipo. Junto a Mía y Lucía, representará a Edurne en la siguiente fase del concurso.

Martina, talent de La Voz Kids

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Martina, talent de La Voz Kids

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