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Uno de los agresores de las palizas virales no se arrepiente de lo que ha hecho: "Fama es fama"

Joel, uno de los agresores y participantes de las palizas virales asegura que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho. Ha admitido que le gusta la fama y que quiere más. Por su parte, Álex, ha sido víctima este sábado de una nueva agresión.

Quílez

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Un grupo de jóvenes están siendo investigados por los Mossos D' Esquadra tras hacerse virales propiciando palizas a personas. Desde bofetones, empujos o patadas mientras graban todo con la cámara para publicarlo en las redes sociales. Han sido muchas las críticas y protestas que han inundado las redes y los medios de comunicación para acabar con esto.

Pero, cuando parecía que los agresores podrían estar arrepentidos o saldrían a dar la cara, por todo el escándalo generado, aparece uno de ellos de lo más tranquilo asegurando que "Más fama es fama" y "Si estoy cogiendo más visistas hermano, llevo más de medio millón en mi perfil", son las palabras de Joel cuando le preguntan por la situación además de reconocer que se encuentra perfectamente.

Persisten las peleas, Álex, es un jóven que volvía solo de una fiesta el pasado sábado alrededor de las 2:10 de la mañana, cuando le preguntaron si tenía fuego y acto seguido si era gay. Sin ejecutar palabra le dieron un bofetón y le empujaron contra unas bicicletas. Lo peor de todo es que no sabía que le hbían grabado y subido a las redes sociales. Los hechos ya están denunciados.

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