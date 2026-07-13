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Mejores momentos | Asalto final

“¡Ha acertado!”: el espíritu adivino de Pablo López emociona a Lola en La Voz Kids

Antonio Orozco le sacó una sonrisa a Lola con unas palabras preciosas.

Lucía, talent de La Voz Kids

“¡Ha acertado!”: el espíritu adivino de Pablo López emociona a Lola en La Voz Kids

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Lola había conseguido conquistar ‘El Mundo’ con la famosa canción de Pablo López en el Asalto final y los coaches no podían salir de su asombro. La talent de Luis Fonsi heló la sangre de todos los presentes con una actuación inolvidable.

Lola, talent de La Voz Kids

Al terminar, Antonio Orozco, íntimo amigo del autor original de la canción que había interpretado la joven talent, se deshizo en elogios hacia la gaditana asegurando que Pablo López escribió esta canción pensando que lo cantase alguien como ella.

“¿En serio?”, dijo Lola mostrando su lado más inocente y feliz después de un despliegue de talento brutal. ¡Dale play para revivir este momentazo!

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