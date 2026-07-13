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Mejores momentos | Asalto final

“Cuando te duele el corazón habría que escuchar tu voz”: las bonitas palabras de Antoñito Molina a Lucía

El asesor de Antonio Orozco se ha deshecho en elogios hacia la joven talent del equipo de Edurne.

Antoñito Molina

“Cuando te duele el corazón habría que escuchar tu voz”: las bonitas palabras de Antoñito Molina a Lucía

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Con tan solo 9 años, la voz de Lucía ha conseguido enamorar a todos desde el primer momento. La talent del ‘team Edurne’ ha superado todas las fases del programa hasta llegar al Asalto Final con la confianza que le otorga ser una de las 20 mejores de la edición.

Lucía, talent de La Voz Kids

En esta ocasión, la malagueña volvió a emocionar con una tierna versión de ‘Por fin veo la luz’, una de las canciones que conforman la banda sonora de Enredados. Su dulce voz invadió el plató inaugurando la noche de la mejor manera posible.

Antoñito Molina, artista más que consagrado y asesor de Antonio Orozco, no pudo evitar deshacerse en elogios hacia la pequeña. El gaditano aseguró que, de la misma forma que te tomas una pastilla cuando te duele la muela, escuchar a Lucía es la mejor terapia para cuando duele el corazón. ¡Imperdible!

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