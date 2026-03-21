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Laura Moure anuncia que está embarazada de su primera hija: se llama Zoe y comparte este rasgo con ella

La copresentadora de La ruleta de la suerte ha compartido imágenes de la bebé que espera con su marido, y anuncia el mes en el que dará a luz.

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Julián López
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Ha saltado una noticia que nos ha hecho mucha ilusión al conocerla. Laura Moure, copresentadora de La ruleta de la suerte, ha anunciado que está embarazada. Lo ha hecho por medio de su cuenta oficial de Instagram, y este esperado embarazo llega casi un año después de su boda con Kiko Chica, su pareja desde hace más de 20 años.

Laura ha compartido unas primeras imágenes de cómo se ha ido “asomando muy rápido la barriguita” y que le ha costado disimularlo. Además, la copresentadora de La ruleta desvela que esos primeros meses de prudencia han sido complicados para ella: “Ya dejé atrás ese primer trimestre de náuseas y sueño”, tranquilizando a sus seguidores al señalar que ya se encuentra mucho mejor.

Laura ha compartido también una imagen de la ecografía: “Os presento a la pequeña Zoe”. La copresentadora ha señalado que está creciendo de maravilla y ha desvelado en qué mes nacerá su bebé: ¡será en agosto!

Moure ya tiene muchas ganas de que llegue el verano para darle la bienvenida a la nueva integrante de la familia. Y desde aquí, les trasladamos nuestra enhorabuena. ¡Crece la familia!

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