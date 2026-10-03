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CRÓNICA | 3 de octubre

Robos, errores y muchos premios en un programa de La ruleta de la suerte noche de puro nervio

La ruleta de la suerte noche nos ha regalado una velada de absoluta emoción en la que no han faltado buenos premios, robos históricos y algún que otro error que ha salido caro a los concursantes.

María, Migue y Susana en La ruleta de la suerte noche

Robos, errores y muchos premios en un programa de La ruleta de la suerte noche de puro nervio

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Borja Tamayo
Publicado:

El nuevo programa de La ruleta de la suerte noche arrancaba al ritmo de Ariel Rot, dando a María los primeros 1.000€ de la noche. Sin embargo, Migue no tardaba en igualar el marcador cuando acertaba una frase de El diario de Bridget Jones en la segunda Prueba de Velocidad.

Así, Migue continuaba el juego para estrenarse en los paneles. Una prueba que ha superado más que satisfactoriamente, logrando sumar otros 7.200€ a su bolsillo. ¡Nada mal para ser la primera vez que lo hacía!

La velada ha continuado sin más complicaciones, al menos hasta que le ha llegado el turno a María de resolver un panel sin apenas dinero acumulado. La concursante necesitaba un mínimo de 10.000€ para poder cumplir su sueño de viajar a Laponia con su familia y se la ha jugado hasta el final, llevándose más de 2.000€ todavía en los inicios del programa.

El momento más festivo lo ha traído la banda al ritmo de Shakira, aunque la propia María ha sufrido en la Prueba de Velocidad Musical. Y es que antes de que sonara el tema de la colombiana, la concursante fallaba hasta en dos ocasiones, cediendo los 1.000€ de premio a Susana.

La ruleta de la suerte noche

Los "cobardes" de Shakira cuestan 1.000 euros a María y Susana aprovecha la oportunidad: así ha sonado su tema

Susana, después de esto, también ha protagonizado otro de los instantes de más tensión de la velada. Tenía más de 14.000€ en su marcador y ha sido incapaz de descubrir la palabra “porteños”. Migue, por su parte, ha conseguido obtener un Me lo quedo para robarle todo ese dinero y resolver el panel. Eso sí, cuándo ha tenido que contestar a la pregunta de dónde viven los porteños y dónde se creó el tango, no lo ha tenido tan claro: ¡ha dicho Puerto Rico en lugar de Buenos Aires!

A estas alturas del programa, ya era casi evidente que Migue iba a llegar a la Gran Final. Lo único que podía cambiar las cosas era el Panel con Bote; no obstante, un error de cálculo ha impedido a María aspirar a la casilla dorada, firmando el resultado definitivo de cada concursante: 11.200€ para María, 23.624€ para Migue y 7.925€ para Susana.

El único chico de la noche se ha dirigido al Panel Final y, fruto de las pocas letras que había conseguido descubrir de antemano, ha visto cómo se le escapaba el sobre extra. Aunque, con el dinero que ya tenía, puede adentrarse en esa reforma con la que tanto soñaba en los inicios del programa. ¡Enhorabuena!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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Programas

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María en La ruleta de la suerte noche

"No me he dado cuenta": Este error de cálculo le sale muy caro a María en el Panel con Bote

Migue en La ruleta de la suerte noche

¡Robo histórico! El gajo especial de La ruleta de la suerte noche protagoniza el panel más emocionante del programa

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Muchas veces, en La ruleta de la suerte noche, lo que más cuesta es el primer panel. Los nervios suelen jugar malas pasadas y cualquier error puede salir caro. Sin embargo, Migue no ha dudado y se ha llevado 7.200€ directamente al bolsillo.

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