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MEJORES MOMENTOS | 3 de octubre

¡Robo histórico! El gajo especial de La ruleta de la suerte noche protagoniza el panel más emocionante del programa

Susana había logrado acumular nada menos que 14.424€ en un solo panel. ¿El problema? No tenía ni idea de la respuesta. Lo que sí tenía era a Migue al lado, dispuesto a hacerse con ese bote a la mínima oportunidad.

Migue en La ruleta de la suerte noche

¡Robo histórico! El gajo especial de La ruleta de la suerte noche protagoniza el panel más emocionante del programa

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Borja Tamayo
Publicado:

Susana ha demostrado en La ruleta de la suerte noche tener una habilidad única en sus lanzamientos. La puntería ha sido absoluta, yendo de gajo bueno en gajo mejor con cada tirada. Sin embargo, en lo que respecta a resolver el panel planteado, las cosas han cambiado.

Con un comodín en su poder, tenía incluso margen de error. Ahora bien, la palabra “porteños”, a la que todavía le faltaba la Ñ por desvelarse, se le ha puesto cuesta arriba. Tanto es así que la ha fallado en dos ocasiones, dando paso a María. Ella tenía el mismo problema que su compañera y la responsabilidad de resolver el panel ha caído en manos de Migue.

Con 0€ en el marcador, solo tenía una opción (y oportunidad): apuntar al gajo especial de La ruleta de la suerte noche para obtener un Me lo quedo. Una tirada que ha ejecutado a la perfección, robándole todo el dinero a Susana al resolver correctamente el panel.

Desde luego, emoción no ha faltado en estas jugadas. ¡Vuelve a verlas dando play al vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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