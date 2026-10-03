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MEJORES MOMENTOS | 3 de octubre

"Te veo más sufrir que disfrutar": María sigue jugando a pesar de saber la respuesta

Más allá de resolver paneles, el éxito de La ruleta de la suerte noche reside en caer en las casillas adecuadas. María, a pesar de conocer la respuesta, ha buscado los gajos adecuados; llevando al límite sus nervios y los de los allí presentes.

María en La ruleta de la suerte

"Te veo más sufrir que disfrutar": María sigue jugando a pesar de saber la respuesta

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Borja Tamayo
Publicado:

María ha llegado a La ruleta de la suerte noche con una meta clara: viajar a Laponia con su pareja y su hija. Para ello, mínimo necesita 10.000€, por lo que cada tirada se ha convertido, en realidad, en un cálculo para cumplir este sueño familiar.

Sin embargo, la fortuna no parecía estar de su lado. Y es que las casillas en las que caía no le permitían sumar lo suficiente como para plantear la compra de los billetes de avión. Algo que la ha llevado a seguir jugando, independientemente de que ya supiera la respuesta que escondía el panel.

Ahora bien, el riesgo no ha sido poco. Ha rozado en más de una ocasión gajos que todo el mundo quiere lejos. “Estoy disfrutando”, ha comentado con los nervios a flor de piel; mientras Jorge Fernández no lo terminaba de creer: “Te veo más sufrir que disfrutar”.

Finalmente, todo ha salido bien y ha logrado resolver correctamente el panel, ganando 2.300€ en el proceso. ¡Nada mal para estar al principio del programa!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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