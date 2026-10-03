Migue tiene su "instante de gloria" al resolver un panel de 7.200 euros

Migue ha empezado La ruleta de la suerte noche acertando la primera prueba de velocidad, lo cual le ha permitido abrir el programa en lo que a paneles se refiere. La pista, “tu pequeño instante de gloria”, servía para anticipar el momento que estaba a punto de protagonizar.

Tirada tras tirada, el concursante ha ido acumulando buenas cantidades de dinero. A pesar de no verlo claro, sus lanzamientos han sido siempre certeros, consiguiendo incluso un comodín en el proceso.

Así, poco a poco, su marcador ascendía hasta los 7.200€: un premio digno del programa en el que se encuentra. Migue ha respirado hondo, se ha relajado en la medida de lo posible y se ha dispuesto a resolver: “Cuentas un chiste y todos ríen a carcajadas”.

Este acierto le ha hecho empezar con buen pie la noche, ganándose la ola por parte del público. ¿Cuánto conseguirá al final del programa? Por el momento, dale play al vídeo para disfrutar de nuevo de este primer panel.