¡Vaya tirada! Oriol mira al gajo de 150 euros... ¡y se lleva 2.000!

Hay momentos que la suerte está de tu lado aun cuando te equivocas y Oriol lo ha experimentado en el programa: ha dicho que apuntaba por el gajo de 100 y ha caído en el de 150, luego ha ido por la doble letra y ha logrado el comodín.

Sin embargo, jamás habría imaginado que caería sin quererlo en uno de los gajos más deseados de La ruleta de la suerte… ¡el de 1.000 euros!

El propio Jorge Fernández no se lo ha podido creer. “Ibas por el de 150, ¿no?”, le ha preguntado. El concursante del atril azul ni se ha molestado en ocultarle la verdad: “Sí, ha sido chamba”. Y, por si fuera poco, la consonante que ha elegido ha aparecido dos veces, poniéndole con 2.000 euros en su marcador ¡Dale al play y no te pierdas ese momento!