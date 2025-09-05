Manu confiesa un insólito secreto: un recuerdo de su infancia desata las risas en Pasapalabra

A estas alturas, después de 332 programas con Manu, siguen saliendo a la luz secretos del concursante. El último se ha descubierto de la forma más inesperada durante el ¿Dónde Están?, cuando Roberto Leal ha anunciado las dos opciones: “Cuando erais niños, ¿qué preferíais entre un columpio y un tobogán?”. Ha sido otro momento estelar del programa tras la apuesta con la que Eva Soriano y Nacho García se han retado en La Pista.

Mientras Manu preguntaba a Eva y Ken Appledorn qué opción escoger, el presentador ha dado pie a que el propio concursante contara un recuerdo de su infancia. “Era más de toboganes”, ha reconocido el madrileño. “Pero no te gustaba tirarte el primero”, ha apostillado Roberto, tratando de que siguiera confesando la anécdota.

Manu ha confirmado que prefería que otros niños se tiraran antes que él “por prudencia”. “Si veo que no pasa nada, me tiro”, ha dicho entre risas. Nacho García ha bromeado con que iba detrás de los “niños de prueba”. ¡Descubre cómo ha contado este secreto en el vídeo!