Bombazo en Pasapalabra con una atrevida apuesta entre Eva Soriano y Nacho García: “¡Hay trato!”

Los espectadores que quieren endulzar sus madrugones cada mañana escuchan a Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales, en Europa FM. La pareja de presentadores mantiene en la radio una gran química, pero también un pique que ha traslado a Pasapalabra. Lo han adelantado al comienzo del programa, cuando Roberto Leal les ha dado la bienvenida, y lo han explicado justo antes de enfrentarse en La Pista.

“Dedicamos nuestra vida a competir el uno contra el otro”, ha contado Nacho, que tenía preparado un bombazo. Ha retado a su compañera “desde el cariño y desde el respeto” a una atrevida apuesta: “El que pierda más veces en estos tres programas La Pista musical tiene que ir a Cuerpos especiales disfrazado de lo que elija el que gane”.

Nacho se ha acercado a Eva y los dos han sellado el pacto, que ella ha calentado al afirmar: “Vas a estar muy guapo con lo que elija”. “¡Hay trato!”, ha proclamado Roberto. Después, han librado el primer de sus tres cara a cara. ¿Quién se ha puesto por delante en esta apuesta? ¡No te lo pierdas en el vídeo!