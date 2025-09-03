Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 3 de septiembre

Jorge Fernández desvela la única entrada de concierto que conserva: “Más heavy que una lluvia de hachas”

El presentador ha sorprendido a todos demostrando que tiene un gusto musical muy ecléctico.

Jorge Fernández desvela la única entrada de concierto que conserva: "Más heavy que una lluvia de hachas"

Luiza Cauduro
Publicado:

Tras el panel que ha tenido como tema la colección de entradas de conciertos, Jorge Fernández ha aprovechado para preguntarles a los concursantes si tienen esa costumbre. “Hoy es más complicado porque muchas son solo códigos QR”, ha sido la respuesta de Guille, con la cual Julia y Álvaro han coincidido.

El presentador ha dicho que tampoco lo hace, a excepción de una. “La única que conservo es la del primer concierto que he ido, donde se presentaron Metallica, Iron Maiden, Anthrax...”. La revelación le ha ganado muchos aplausos del público y, por supuesto, de Joaquín Padilla: “Conciertazo”. ¡No te lo pierdas ese momento en el video de arriba!

