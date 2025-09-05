“¡Es una máquina de tirar!”: Oriol consigue el bote y llega a la gran final con más de 4.000 euros

Si algo ha demostrado Oriol en su participación en La ruleta de la suerte es que tiene una puntería fenomenal. Es cierto que ha caído el ‘Se lo doy’ una vez, pero ha logrado el gajo de mil euros en una tirada accidental inolvidable.

Sin embargo, todavía no estaba satisfecho. Ha querido ir a por más, apuntando al bote. Queralt casi se ha adelantado a él y por muy poco no ha logrado llevarse los más de 1.300 euros. Pero no hubo manera: la suerte estaba con el concursante del atril azul.

En una tirada precisa ha logrado su objetivo, pero aún tenía que resolver el panel. “Oriol tiene una carita...”, ha dicho Jorge Fernández con preocupación. Tras algunos segundos de suspense, le ha contestado con convicción: “Resuelvo”. ¡Y lo ha hecho! ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!