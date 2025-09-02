Jorge Fernández harto de decir que no: “No sé si alguna vez he dicho tantas veces que no en una prueba de velocidad”

En este panel de prueba de velocidad sobre la canción a los concursantes se les ha atascado una palabra por la que no conseguían acertar el panel. Una de las concursantes, Maite, no ha parado de insistir en resolver el panel.

Jorge Fernández estaba cansando de decir que no ya que veía que ninguna respuesta iba a ser la correcta. Finalmente, Maite, tras insistir mucho, ha dado con la respuesta correcta al panel.

Al terminar la canción, el presentador ha comentado: “No sé si alguna vez he dicho tantas veces que no en una prueba de velocidad”. ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!