Mejores momentos | 28 de agosto
“Estoy a punto de parar el programa”: la situación límite de Jorge Fernández en La ruleta
Jorge Fernández y Joaquín Padilla se han quedado sin palabras ante este hecho.
Publicidad
Los concursantes no han sido capaces de resolver este panel con crono por culpa de un despiste que ha puesto muy nervioso a Jorge Fernández. El presentador ha exclamado: “Estoy a punto de parar el programa”.
Este desastre ha dejado tanto a Jorge Fernández como a Joaquín Padilla sin palabras. Sin embargo, no parecía un panel tan complicado.
¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!
Publicidad