28 de agosto

“Estoy a punto de parar el programa”: la situación límite de Jorge Fernández en La ruleta

Jorge Fernández y Joaquín Padilla se han quedado sin palabras ante este hecho.

"Estoy a punto de parar el programa": la situación límite de Jorge Fernández en La ruleta

Arancha Mela
Publicado:

Los concursantes no han sido capaces de resolver este panel con crono por culpa de un despiste que ha puesto muy nervioso a Jorge Fernández. El presentador ha exclamado: “Estoy a punto de parar el programa”.

Este desastre ha dejado tanto a Jorge Fernández como a Joaquín Padilla sin palabras. Sin embargo, no parecía un panel tan complicado.

¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!

