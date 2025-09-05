Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 5 de septiembre

El gran dilema de Oriol: ¿dárselo todo a Mónica o a Queralt?

El público y Jorge Fernández han intervenido para ayudarlo con la decisión que podría cambiar el rumbo del programa.

Luiza Cauduro
Después de una sucesión de buenas tiradas, Oriol no ha podido evitar caer el ‘Se lo doy’. Aunque no había acumulado mucho en su marcador, tener que deshacerse del Supercomodín, el Empiezo Yo y y la Ayuda Final le ha dolido muchísimo.

Además, el concursante de Zaragoza se ha visto ante un dilema: devolver los gajos a Mónica, a quién se los había ‘robado’, o dárselos a Queralt, que todavía no había estrenado en el panel.

“No te olvides de lo que hemos quedado”, ha advertido entre risas la concursante del atril rojo. Jorge Fernández rápidamente ha querido saber a qué ella se refería. ¿Qué decisión ha tomado Oriol? ¿Y qué trato tenía con Mónica? ¡Dale al play y descúbrelo!

