“Una y la última”: la espectacular tirada de Alex en el Panel con Bote

Este Panel con Bote decía: “A fuego lento. Caldereta de cordero con patatas”. Aunque Alex ha resuelto con satisfacción, ha vivido momentos de tensión. En una de sus tiradas ha pedido a la ruleta: “¡Pasa, pasa!”, consciente de que solo dos opciones le beneficiaban y una podía arruinarlo todo.

Por ello, Jorge Fernández le había advertido: “Una y la última”, subrayando la importancia de esa tirada. La jugada ha terminado bien: el concursante del atril azul se ha llevado un reloj deportivo y un buen pellizco de dinero.

El gran espíritu navideño con el que ha afrontado sus tiradas le ha traído mucha suerte. ¡Alex va directo a la gran final! ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!