El Bote más esperado: Bea consigue lo consigue en el último momento

Bea afrontaba este Panel con Bote decidida a llevárselo, aunque no lo ha tenido nada fácil. El panel ocultaba la frase: “Para entrar en calor: Crema de boniato con champiñones”.

En su última oportunidad, la concursante del atril amarillo ha caído en el Bote y ha resuelto el panel a la perfección. Solo en esta jugada se ha llevado 1.875 eurazos, lo que le ha permitido pasar a la Gran Final de La ruleta de la suerte.

¡Enhorabuena Bea por esta gran jugada! ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!