MEJORES MOMENTOS | 9 DE DICIEMBRE
¡Bea gana 7.200 euros en en Panel Final La ruleta de la suerte!
La concursante del atril amarillo ha brillado en el primer programa navideño de la temporada.
Bea, viajera, abogada y, sobre todo, una gran concursante, ha protagonizado varios momentazos en este primer programa de Navidad de La ruleta de la suerte. Su buena racha la ha llevado hasta la Gran Final.
La concursante debía resolver la frase navideña que decía: “Tres del bosque: abeto, acebo y musgo”. Bea lo ha acertado rápidamente, aún con mucho tiempo por delante, mientras Jorge Fernández no ha dejado de bromear con ella.
Finalmente, Bea se ha llevado 7.200 eurazos, un premio que, según ha contado, piensa disfrutar viajando. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!
