Alex cumple su objetivo en La ruleta de la suerte: llega a la Gran Final

Alex, concursante del atril azul y declarado amante de las Navidades, ha regresado al programa con un objetivo claro: llegar a la Gran Final. Después de acertar varios paneles, ha pasado al panel final.

El concursante ha ido a la Gran Final acompañado de una cajita de regalo navideña, elemento clave en esta edición. El concursante se ha llevado ni más ni menos que 2.475 euros en La ruleta de la suerte.

Según ha comentado Alex, disfrutara con este dinero de un viaje a Japón. ¡No te pierdas la Gran Final en el vídeo de arriba!