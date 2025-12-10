Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | 10 DE DICIEMBRE

Alex cumple su objetivo en La ruleta de la suerte: llega a la Gran Final

El concursante del atril azul ha recordado en su presentación que ya había participado en el programa años atrás y que, esta vez, su meta era alcanzar la Gran Final.

Alex cumple su objetivo en La ruleta de la suerte: llega a la Gran Final

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

Alex, concursante del atril azul y declarado amante de las Navidades, ha regresado al programa con un objetivo claro: llegar a la Gran Final. Después de acertar varios paneles, ha pasado al panel final.

El concursante ha ido a la Gran Final acompañado de una cajita de regalo navideña, elemento clave en esta edición. El concursante se ha llevado ni más ni menos que 2.475 euros en La ruleta de la suerte.

Según ha comentado Alex, disfrutara con este dinero de un viaje a Japón. ¡No te pierdas la Gran Final en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Gripe

La gripe se dispara: la peor en 15 años a dos semanas de Navidad

Juristas sobre la sentencia contra el Fiscal General

Hablan dos juristas, sobre la sentencia al fiscal general: Del "no había secreto que revelar" al "cabía una condena mayor"

Manoli, jubilada inquiokupada

Manoli, jubilada, víctima de la inquiokupación y de la empresa de desalojo: "Es doblemente estafada"

Fedra Lorente
A partir de las 17:00h

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, todos los detalles de la ruina de Fedra Lorente 'La Bombi'

Pilar Vidal en Espejo Público.
Relaciones

Pilar Vidal cuenta el secretismo de Melissa Jiménez en sus 6 meses de embarazo de Fernando Alonso: "Hace semanas que sus compañeros le preguntaron"

Alex cumple su objetivo en La ruleta de la suerte: llega a la Gran Final
MEJORES MOMENTOS | 10 DE DICIEMBRE

Alex cumple su objetivo en La ruleta de la suerte: llega a la Gran Final

El concursante del atril azul ha recordado en su presentación que ya había participado en el programa años atrás y que, esta vez, su meta era alcanzar la Gran Final.

“Una y la última”: la espectacular tirada de Alex en el Panel con Bote
MEJORES MOMENTOS | 10 DE DICIEMBRE

“Una y la última”: la espectacular tirada de Alex en el Panel con Bote

Jorge Fernández le había pedido que lanzara con mucho cuidado ante el cercano ‘Pierde turno’.

Alex vive un momento de máxima tensión por el supercomodín

Alex vive un momento de máxima tensión por el supercomodín

Un postre clásico con más de 100 años de historia: receta de Carolina

Joseba Arguiñano elabora un postre clásico con más de 100 años de historia: receta de Carolina

Carrilleras de ternera con purés de manzana y ciruela, de Arguiñano: "Esto para los días que vienen de fiesta porque queda mejor hecho de víspera"

Carrilleras de ternera con purés de manzana y ciruela, de Arguiñano: "Esto para los días que vienen de fiesta porque queda mejor hecho de víspera"

Publicidad