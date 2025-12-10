Alex vive un momento de máxima tensión por el supercomodín

Este panel de la letra oculta escondía la frase: “Tarde acogedora: con un libro en el sofá y mi gato ronroneando”. Aunque Alex acumulaba una buena cantidad de dinero y conocía la solución, ha dudado entre resolver o arriesgarse para intentar conseguir el supercomodín.

La presión del momento casi le hace renunciar, pero finalmente se ha decidido a lanzar. Jorge Fernández ha bromeado sobre su incertidumbre, destacando que temía más la tirada que el propio panel.

Su valentía ha tenido recompensa: Alex ha logrado hacerse con el supercomodín. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!