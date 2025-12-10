MEJORES MOMENTOS | 10 DE DICIEMBRE
Alex vive un momento de máxima tensión por el supercomodín
“Le da mucho más miedo la tirada que el propio panel”, ha comentado entre risas Jorge Fernández al ver los nervios del concursante.
Publicidad
Este panel de la letra oculta escondía la frase: “Tarde acogedora: con un libro en el sofá y mi gato ronroneando”. Aunque Alex acumulaba una buena cantidad de dinero y conocía la solución, ha dudado entre resolver o arriesgarse para intentar conseguir el supercomodín.
La presión del momento casi le hace renunciar, pero finalmente se ha decidido a lanzar. Jorge Fernández ha bromeado sobre su incertidumbre, destacando que temía más la tirada que el propio panel.
Su valentía ha tenido recompensa: Alex ha logrado hacerse con el supercomodín. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!
Publicidad