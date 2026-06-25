Sergio, un concursante lleno de sorpresas: ¡regalo incluido!

Las presentaciones de La ruleta de la suerte muchas veces tienen sorpresas, como la curiosa profesión de Sergio. El concursante nos ha contado que es planificador de demanda. “Intento calcular cuánto café se va a vender en unas cuantas marcas de España”, ha explicado.

Jorge Fernández también ha añadido un dato curioso sobre esto, y es que, por si no lo sabías, el café es la bebida más consumida del mundo. El concursante ha seguido con su presentación añadiendo que le gusta mucho hacer reír a la gente, por ejemplo, editando fotos.

Pero esto no es todo, Sergio también nos ha contado que tiene una cuenta de Instagram sobre viajes y recetas y… ¡también ha sacado un libro! ‘Fantasía pura en la cocina’. El concursante ha aprovechado para regalárselo al presentador: “Para que mantengas esa forma física que tienes”, le ha dicho amablemente. ¡No te pierdas la presentación en el vídeo!

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