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Sobrevivir a la anemia, más allá de los alimentos: ¿qué podemos hacer para que aumente el hierro?

Luis Alberto Zamora, nuestro Nutrimán, nos cuenta algunos sencillos trucos para evitar la anemia. ¿Qué podemos hacer aparte de consumir alimentos ricos en hierro?

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La anemia ferropénica, causada por la falta de hierro, afecta a una de cada cinco mujeres en edad fértil. Aunque la anemia no siempre se debe a un déficit de este mineral, sigue siendo la causa más frecuente y puede provocar síntomas como cansancio, mareos, falta de aire o palidez.

Ante esta situación tan habitual, Nutriman recuerda que no basta con aumentar el consumo de alimentos ricos en hierro. También es importante evitar que ciertos productos dificulten su absorción. El café, el té, el cacao, algunos lácteos y alimentos con alto contenido en fitatos, como el salvado o algunas legumbres, pueden reducir el aprovechamiento del hierro si se consumen junto a las comidas.

Por este motivo, Nutriman recomienda dejar pasar al menos un par de horas entre la ingesta de café o té y las comidas principales o los suplementos de hierro. En el caso de las legumbres, remojarlas antes de cocinarlas ayuda a disminuir los compuestos que interfieren en la absorción del mineral.

Para favorecer el aprovechamiento del hierro, Nutriman aconseja acompañar las comidas con alimentos ricos en vitamina C, como naranja, kiwi, fresas, tomate, pimiento rojo o brócoli, ya que esta vitamina mejora especialmente la absorción del hierro de origen vegetal. ¡No te pierdas todos los detalles en el vídeo de arriba!

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