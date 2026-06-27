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Mejores momentos | Gala 11

¡Duelo improvisado! Así imitan Jesulín de Ubrique y J Kbello a Eros Ramazzotti

Los dos gaditanos han manifestado en el pulsador su deseo de imitar al artista italiano y ambos nos han hecho un adelanto de cómo lo harían.

¡Duelo improvisado! Así imitan Jesulín de Ubrique y J Kbello a Eros Ramazzotti

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Patri Bea
Patri Bea
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Cuando llega el momento del pulsador al final de las galas, los concursantes aprovechan la ocasión para hacer sus peticiones y comentar qué retos les gustaría hacer antes de que se termine la edición.

Jesulín de Ubrique ha sido claro en esta ocasión y ha confesado que le encantaría hacer de Eros Ramazzotti. Además, ha hecho una pequeña demostración que ha desatado las risas en plató.

En cuando ha llegado el turno de J Kbello, el gaditano ha dicho que le encantaría hacer un dueto con Jesulín haciendo de Eros Rammazzotti, pero, al ver que a su compañero le salía muy bien el artista italiano, se ha levantado sobresaltado para comprobar quién canta mejor ‘Fuego en el fuego’. ¡Revive este divertido momento del programa dándole al play al vídeo de arriba!

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