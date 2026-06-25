“¡Ay por Dios! ¡No me lo puedo creer!”: Noelia, impactada al darse cuenta de su error y perder 1000 euros

Jorge Fernández ha intentado convencer a Noelia para que tirase y conseguir el supercomodín, pero la concursante de La ruleta de la suerte estaba decidida: “¡Qué no! ¡Que voy a responder!”, ha dicho la concursante del atril rojo al presentador.

Aunque parecía que lo tenía bastante claro, ha confundido “pollos” con “bollos” y ha quedado muy decepcionada al darse cuenta de su error. Además, la letra ‘P’ ya había salido.

Belén ha recibido su turno muy entusiasmada y no solo ha caído en el Me lo quedo, sino que también ha acertado con la letra oculta. La concursante estaba tan emocionada, que ha estado cerca de resolver antes de utilizar el Me lo quedo y también ha estado a punto de usarlo con Sergio en vez de con Noelia. ¡Ayyy, los nervios!

Al final, Belén ha resuelto el panel con éxito y se ha llevado los 1000 euros. El presentador ha bromeado con Noelia: “¿Tú eres más de dulce que de salado?”, quitándole hierro al asunto. ¡Revive este momentazo en el vídeo!

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