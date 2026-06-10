Una cita de Percival Everett regala a Sara la primera ola del programa

La primera ola del programa ha sido tardía en esta ocasión. Los tres concursantes de La ruleta han ido acumulando dinero en sus atriles, pero ninguno ha conseguido una ola hasta esta Prueba de Velocidad, justo antes del Panel con Bote.

Sara ha intentado resolver por 600 euros pero todavía le quedaba una duda sobre una de las palabras del panel. Ha sido cuando el marcador iba por 500 euros, cuando la del atril rojo se ha lanzado de nuevo a resolver.

"Está bien amar algo más grande que uno mismo", así versa la reflexión de Percival Everett que ha protagonizado este panel. Y la frase continúa... ¡No te pierdas el vídeo!

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