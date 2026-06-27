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Prueba final

Las claves ocultas de AlaZ: la estrategia, los fallos y el nuevo factor psicológico que decide el éxito en Pasapalabra

Analizamos los detalles que Javier y David deben tener en cuenta a la hora de enfrentarse a AlaZ.

David, a dos del bote en AlaZ: con tiempo suficiente para pedir letras, ¿dará la sorpresa?

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Julián López
Julián López
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El estreno de AlaZ ha revolucionado por completo la fase final de Pasapalabra. Esta nueva prueba no solo exige un vocabulario infinito, sino que ha introducido una vuelta de tuerca mecánica que, si un concursante no dispone de una buena estrategia ligada a sus conocimientos, se verá obligado a enfrentarse a la Silla Azul en el siguiente programa.

La acumulación de segundos se ha vuelto aún más importante para el concursante, sobre todo tras la novedad de poder gastar cinco segundos del tiempo acumulado para desvelar una letra extra de una respuesta.

El ritmo y la gestión del riesgo son los que verdaderamente dictan quién saborea la victoria o quién cae eliminado en el último segundo. Porque una mala planificación puede tirar por tierra todo el trabajo realizado, al menos eso le pasó a David: no calculó bien y acabó pagando muy caro sus errores.

“No me ha dado tiempo”: David paga su fallo de cálculo en AlaZ y ve insuficientes sus 21 aciertos

Otra de las novedades es que los concursantes pueden ver la cantidad de letras que tiene la palabra. Aparentemente, facilita la respuesta, ¿verdad? Pero nada más lejos de la realidad, pues ahora no valen sinónimos que pudiesen empezar por la misma letra: deben encontrar la palabra exacta que cabe ahí. Javier y David tienen mentes brillantes, pero escuchar a Roberto Leal, contar las letras y adivinar la palabra al mismo tiempo no debe ser fácil.

Por último, sin ser un detalle menor, ahora los concursantes ven el tiempo que les queda, una presión siempre presente mientras intentan acertar todas las letras. Los segundos van bajando a medida que Roberto Leal lee los enunciados, mientras van respondiendo, y con el precio de ‘pagar’ cinco segundos por pistas extras.

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