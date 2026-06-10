Sara remonta en el Panel con Bote y pasa a jugar la Final de La ruleta de la suerte

La concursante del atril rojo ha sido la única que se ha llevado una ola del público, en concreto han sido dos y, aunque tardías, Sara lo ha agradecido más que nadie.

Esta última ola que se ha llevado en el Panel con Bote, a pesar de no haber llegado al gajo dorado, ha sido la que le ha colocado en la Final de La ruleta de la suerte.

Aunque era Dani, su compañero del atril azul, el que tenía todas las de ganar hasta ahora, ayuda final incluida, ha sido Sara con sus 1.925 euros la que jugará el Panel Final.

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