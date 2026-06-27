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"Piensa, respira y... ¡Salta!": Manel Fuentes reta el miércoles a los concursantes con nuevas dosis de vértigo

Un premio de hasta 50.000 euros espera a aquel valiente que consiga llegar hasta el final demostrando conocimientos de cultura general y estrategia.

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"Piensa, respira y... ¡Salta!": Manel Fuentes reta el miércoles a los concursantes con nuevas dosis de vértigo

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Cinco concursantes se enfrentan al desafío de cruzar el puente más emocionante de la televisión. Es la argumento de ¡Salta!, el programa que tiene a Manel Fuentes como maestro de ceremonias y que conquista a la audiencia cada miércoles tras El Hormiguero.

En ‘¡Salta!’ se ponen a prueba conocimientos de cultura general, la estrategia y la valentía de sus concursantes. Por si fuera poco, el desarrollo transcurre en lo alto de un imponente puente de 40 metros de largo.

El premio para quien llegue al final puede ser hasta de 50.000 euros. Todo dependerá de hasta qué punto quieran arriesgar. ¡No te pierdas el miércoles un nuevo programa!

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“La verdad sólo tiene un camino”: ¡Salta! reta esta noche a nuevos soñadores con un premio de 50.000 euros

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