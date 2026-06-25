Belén lo tiene claro: “Tengo fuerza para ir al bote”

Noelia estaba haciendo un gran trabajo en el panel con bote de La ruleta de la suerte, pero su caída en la quiebra le ha venido de perlas a su compañera Belén. El turno ha pasado a la concursante del atril amarillo, que estaba muy ilusionada. “Tú estás contenta, ¿verdad?”, le ha dicho Jorge Fernández.

Tras una primera tirada en la que ha propuesto la letra ‘P’, la concursante lo ha visto claro. “Tengo fuerza para ir al bote” ha dicho con decisión. La tirada ha sido perfecta, con fuerza y puntería.

Belén ha resuelto el panel sin problemas y se ha ido a jugar la Gran final con una cantidad total muy generosa. “Soy estudiante, me viene muy bien”, ha dicho muy emocionada. Pincha en el vídeo para descubrir cuánto dinero se ha llevado esta simpática concursante.

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