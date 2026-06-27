Así arrancan los Asaltos de La Voz Kids: comienza la lucha por un pase a Semifinal

Los Asaltos llegan esta noche a La Voz Kids y la búsqueda por conocer a la mejor voz kids de este país da un paso más hacia la recta final. Ana Mena y Edurne serán las primeras coaches en enfrentarse a una de las fases más exigentes del programa, donde cada decisión puede cambiar por completo el futuro de sus equipos.

La dinámica de los Asaltos pondrá a prueba tanto a los talents como a los coaches. De los siete artistas de cada equipo, solo uno conseguirá el ansiado pase directo a la Semifinal. Y será elegido por el coach. Además, tres talents quedarán en la zona de peligro, donde tendrán una nueva oportunidad de llegar a la Semifinal y podrán ser robados por otro coach.

“Va a ser una noche muy difícil, llena de emoción”, reconoce Ana Mena antes de enfrentarse a una de las galas más importantes de la temporada.

Una sensación compartida por el resto de coaches, conscientes del enorme nivel que ha dejado esta edición: “El nivel es muy alto”, asegura Luis Fonsi.

Antonio Orozco también adelanta una noche muy especial: “Vamos a vivir una de las noches más bonitas que se han vivido nunca en La Voz Kids”, afirma el coach antes del comienzo de los Asaltos.

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