Las ruinas romanas de Mérida se le atragantan a Vanessa en la Gran Final: “Tendré que ir a visitarlas”

La concursante madrileña ha llegado al último panel de La ruleta de la suerte con 3.450 euros y ha elegido el sobre azul.

El panel que tenía que jugar ha sido monumento y ciudad. Vanessa ha elegido como consonantes la C,D y L y como vocal la E de España. “Tu hija Daniela te ha dado suerte todo el programa” le decía Jorge Fernández con la letra.

Vanessa no ha sido capaz de acertar las ruinas romanas de la Casa de Mitreo en Mérida y ha perdido el sobre de 2.500 euros. La concursante ha finalizado el programa con los 3.450 euros que ya había conseguido.

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