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Mejores momentos | 13 de mayo

La reacción de Jorge Fernández al presentar un tema de Bad Bunny: “Pero ¿qué ven mis ojos?”

“Uno viene todo ilusionado al programa y nada más empezar tenemos a Bad Bunny”, comenta el presentador.

La reacción de Jorge Fernández al presentar un tema de Bad Bunny: “Pero ¿qué ven mis ojos?”

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Jorge Fernández ha asegurado en más de una ocasión que siente cierta aversión por algunos géneros musicales como el reggaetón. Y en el programa de hoy, el primer panel lo ha protagonizado un tema de Bad Bunny.

“Tengo que decirte que la canción mola un montón”, afirma Joaquín Padilla en defensa del cantante. ¿Convencerá a Jorge Fernández?

“Uno viene después de 20 años todo ilusionado al programa y nada más empezar tenemos a Bad Bunny”, comenta desilusionado el presentador. Sin embargo, durante la canción, hemos llegado a ver a Jorge Fernández marcando el ritmo y todo. ¡No te lo pierdas!

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