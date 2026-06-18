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Mejores momentos | 18 de junio

“¡Qué pena más grande!”: el lamento de Luis al perder 5.100 euros

El madrileño lo ha perdido todo con el panel casi completo al caer en la quiebra.

“¡Qué pena más grande!”: el lamento de Luis al perder 5.100 euros

“¡Qué pena más grande!”: el lamento de Luis al perder 5.100 euros

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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El concursante ha dicho de L de Lugo, una letra que no estaba mientras se estaba jugando mucho dinero en el panel con la doble letra, ¿habrá usado el comodín?

Luis iba jugando genial en el panel de La ruleta de la suerte hasta que un fallo ha hecho a todos llevarse las manos a la cabeza.

Al no aparecer la L de Lugo en el panel, el concursante se ha puesto nervioso, “Respira, respira” le decía su compañera al ver que tenía un comodín.

“Qué pena porque si llega a estar la consonante se habría multiplicado por más el panel”, le dice Jorge Fernández. Luis ha ido comprando vocales, pero hay una palabra que se le ha atragantado.

Con 5.100 euros en el marcador y casi todo el panel completo, Luis ha caído en la quiebra, “¡Qué pena más grande!” Ha dicho el concursante de La ruleta de la suerte.

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