“Puedo decir que me he dejado el brazo”: Paulita se arriesga, pero la Quiebra se le pone por delante y lo pierde todo de un plumazo

¡Vaya Panel final más intensito! Pepe ha caído en la Quiebra sin ningún comodín restante, y ahora es el turno de Paulita, que tiene el panel clarísimo pero el bote muy lejos y la Quiebra en su tirada: “Tengo todas las quiebras puestas para caer”, decía con miedo la concursante.

Por suerte, ha empezado con buen pie porque ha conseguido esquivar la Quiebra, pero como estaba tan centrada en no caer en ella, no llegaba a colocar el Bote en su tirada.

Aunque con 275 euros se estaba pensando si seguir tirando, ha recordado a su abuela y esto le ha animado a seguir: “Yo creo que mi abuela me mataría si no tiro” contaba. Eso sí, si fallaba: la culpa era de su abuela. ¡Por suerte, lo ha vuelto a esquivar!

Solo le faltaban 150 euros para llegar a la final y estaban en su tirada, pero al lado estaba también la Quiebra. A pesar de que ha lanzado decidida, no lo ha conseguido: “Te habías quedado sin chicha”, le insinuaba Jorge Fernández.

Paula ha estado tanto tiempo girando la ruleta que se ha quedado sin fuerza y aunque el premio, que escondía algo más de 150 euros, le hubiera valido para coronarse como finalista, por desgracia no lo ha logrado, pero lo ha intentado hasta el final: “Puedo decir que me he dejado el brazo”, concluía Paulita. Dale al play para ver este momento.