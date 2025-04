“Ojalá que tuvieras todas las tiradas así”: Víctor esquiva el Pierde turno y pasa de 400 euros a 1.150 en una sola tirada

Víctor ha empezado el programa con ganas. El concursante se ha quedado al borde de caer en la Quiebra, pero se ha librado y ha caído en los 100 euros que ha multiplicado al estar repetida la letra “R” 3 veces, ¡qué buen inicio!

Después de comprar las vocales: “A”, “E” y “O”, ha seguido tirando y se ha vuelto a librar de un disgusto porque se ha quedado muy cerquita del Se lo doy. Pero su suerte se ha mantenido porque después ha caído en el Empiezo yo, que le puede venir de maravilla para el Panel final, si lo mantiene.

De poquito en poquito ha ido acumulando bastante dinero, y cuando tenía 400 euros, ha caído en la casilla de los 150, ¡qué pasada!, porque encima, no se lo esperaba para nada: “No me digas”, decía pensando que iba a caer en el Pierde turno. “¡Cómo que no te diga!, ojalá que tuvieras todas las tiradas así”, le decía el presentador. Como había 5 “T”, ha pasado de 400 euros a 1.150 en un momento.

El concursante no ha querido arriesgar más, y como ya se sabía el panel, se ha lanzado decidido: “¡Qué grandísimo marcador para un gran panel!”, exclamaba Jorge Fernández.

El presentador, que es muy fan de los bocatas, ha aprovechado el panel para abrir debate. Para él un bocadillo de tortilla de chorizo es indispensable después de una caminata. Su top 1 es el bocadillo de chorizo, pero a uno de patata tampoco le diría que no. Para Joaquín, en cambio, su indispensable es una bota de vino, ¡con eso se viene arriba! ¡Qué momentazo! No te lo pierdas.