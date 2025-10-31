Antena 3 LogoAntena3
Halloween | Mejores momentos

La novia de Bitelchús se lleva el Bote después de perderlo todo

Tras caer en el ‘Se lo doy’, la concursante del atril azul se ha quedado sin comodín y sin 425 euros que ya tenía acumulados. Pero ha merecido la pena.

La novia de Bitelchús se lleva el Bote después de perderlo todo

Nunca habíamos visto a la novia de Bitelchús tan feliz como el momento en el que ha caído en el gajo dorado de La ruleta de la suerte.

Y es que, antes de tener tanta suerte, la concursante del atril azul ha caído en el Se lo doy, teniendo que regalar tanto el comodín como los 425 euros que tenía acumulados.

La agraciada en este momento ha sido la niña del exorcista, pero por poco tiempo, porque la novia de Bitelchús ha continuado jugando para resolver y llevarse el tan ansiado Bote.

¡No te pierdas este momentazo en el vídeo!

¡Nunca mejor dicho! Claudio se ha equivocado al resolver el panel por una sola letra.

