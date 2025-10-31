¿Eres de los que dice 'Pero si yo esto me lo sabía'? Demuéstralo el miércoles en El 1%

El público estaba deseando que El 1% regresara a Antena 3 y quedó demostrado en el inicio de su segunda temporada. El concurso volvió arrollando (16% y 1.185.000) en la noche del miércoles. Fue líder con su máxima cuota histórica, arrasando frente a sus rivales, y ya está preparado el próximo programa.

Arturo Valls dará la bienvenida aLa leyenda de la gimnasia, el actor y cantante y el cómico serán los invitados que se sentarán en el plató junto con los 100 concursantes que lucharán por el gran premio de 100.000 euros, como logró Bea de forma estelar en el estreno de la temporada.

