Líder en su estreno

¿Eres de los que dice 'Pero si yo esto me lo sabía'? Demuéstralo el miércoles en El 1%

Arturo Valls dará la bienvenida como invitados a Almudena Cid, Víctor Elías y Agustín Jiménez, que pondrán a prueba su lógica junto con otros 100 concursantes.

Alberto Mendo
Publicado:

El público estaba deseando que El 1% regresara a Antena 3 y quedó demostrado en el inicio de su segunda temporada. El concurso volvió arrollando (16% y 1.185.000) en la noche del miércoles. Fue líder con su máxima cuota histórica, arrasando frente a sus rivales, y ya está preparado el próximo programa.

Arturo Valls dará la bienvenida a Almudena Cid, Víctor Elías y Agustín Jiménez. La leyenda de la gimnasia, el actor y cantante y el cómico serán los invitados que se sentarán en el plató junto con los 100 concursantes que lucharán por el gran premio de 100.000 euros, como logró Bea de forma estelar en el estreno de la temporada.
¡Bea gana los 100.000 euros de El 1%! El jugadón que termina con un romántico beso a su novio

Si eres de los que dice 'Pero si yo esto me lo sabía', 'Lo tenía en la punta de la lengua' o 'Es que Arturo me está molestando', es que ya has probado El 1% y quieres repetir. Por eso, no te lo pierdas el próximo miércoles por la noche tras El Hormiguero.

