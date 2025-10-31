La niña del exorcista se equivoca al resolver y pierde 750 euros: “Estoy endemoniá”

El concursante del atril rojo ha querido resolver sin tener en cuenta una letra que daba lugar a confusión. Un error tonto que le puede pasar a cualquiera, incluso a la niña del exorcista: “Tengo muy mala suerte, estoy endemoniá”.

Pero el que sí parecía estar endemoniado es Jorge Fernández, que ha hecho gala de su espectacular imitación de la niña del exorcista: "¿Has visto lo que ha hecho la guarra de tu hija?".

Toda una faena que ha sabido aprovechar Pepa, la concursante del atril amarillo a la que nunca reconoceremos por su nombre. Ella va disfrazada de It, el payaso más terrorífico de la gran pantalla.

Aunque triste porque reconoce que “no le invitan a ningún cumpleaños”, el payaso de It está feliz de sumar 725 euros por haber resuelto el panel del amor. ¡No te pierdas el vídeo!