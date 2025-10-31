Halloween | Mejores momentos
La niña del exorcista se equivoca al resolver y pierde 750 euros: “Estoy endemoniá”
¡Nunca mejor dicho! Claudio se ha equivocado al resolver el panel por una sola letra.
El concursante del atril rojo ha querido resolver sin tener en cuenta una letra que daba lugar a confusión. Un error tonto que le puede pasar a cualquiera, incluso a la niña del exorcista: “Tengo muy mala suerte, estoy endemoniá”.
Pero el que sí parecía estar endemoniado es Jorge Fernández, que ha hecho gala de su espectacular imitación de la niña del exorcista: "¿Has visto lo que ha hecho la guarra de tu hija?".
Toda una faena que ha sabido aprovechar Pepa, la concursante del atril amarillo a la que nunca reconoceremos por su nombre. Ella va disfrazada de It, el payaso más terrorífico de la gran pantalla.
Aunque triste porque reconoce que “no le invitan a ningún cumpleaños”, el payaso de It está feliz de sumar 725 euros por haber resuelto el panel del amor. ¡No te pierdas el vídeo!
