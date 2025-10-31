Morticia le arrebata los 3.000 euros de premio a Carlota en el Panel Final de La ruleta

La novia de Bitelchús no ha tenido tanta suerte en el Panel Final de La ruleta. La pista que tenía era ‘Madre e hija’, y aunque ha sabido que se trataba de Miércoles Adams, no ha llegado a descifrar a tiempo el nombre de su madre. ¡Y eso que Laura Moure va disfrazada de Morticia!

“Estas cosas suelen pasar en los concursos”, afirma Jorge Fernández para consolar a Carlota. “Hemos estado hablando de Morticia incluso antes de salir”, recuerda el presentador.

Una pena porque ha perdido la oportunidad de llevarse otros 3.000 euros. ¡Pero tampoco se va con las manos vacías! Carlota ha ganado durante todo el especial de Halloween de La ruleta de la suerte 4.550 eurazos. ¡Enhorabuena!