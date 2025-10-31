Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Halloween | Mejores momentos

Morticia le arrebata los 3.000 euros de premio a Carlota en el Panel Final de La ruleta

Ni siquiera el hecho de tenerla delante le ha valido a Carlota para saber el nombre que le faltaba en el Panel Final.

Morticia le arrebata los 3.000 euros de premio a Carlota en el Panel Final de La ruleta

Publicidad

La novia de Bitelchús no ha tenido tanta suerte en el Panel Final de La ruleta. La pista que tenía era ‘Madre e hija’, y aunque ha sabido que se trataba de Miércoles Adams, no ha llegado a descifrar a tiempo el nombre de su madre. ¡Y eso que Laura Moure va disfrazada de Morticia!

“Estas cosas suelen pasar en los concursos”, afirma Jorge Fernández para consolar a Carlota. “Hemos estado hablando de Morticia incluso antes de salir”, recuerda el presentador.

Una pena porque ha perdido la oportunidad de llevarse otros 3.000 euros. ¡Pero tampoco se va con las manos vacías! Carlota ha ganado durante todo el especial de Halloween de La ruleta de la suerte 4.550 eurazos. ¡Enhorabuena!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Morticia le arrebata los 3.000 euros de premio a Carlota en el Panel Final de La ruleta

Morticia le arrebata los 3.000 euros de premio a Carlota en el Panel Final de La ruleta

La novia de Bitelchús se lleva el Bote después de perderlo todo

La novia de Bitelchús se lleva el Bote después de perderlo todo

La niña del exorcista se equivoca al resolver y pierde 750 euros: “Estoy endemoniá”

La niña del exorcista se equivoca al resolver y pierde 750 euros: “Estoy endemoniá”

Jorge Fernández imita a la perfección a la niña del exorcista: “Mira lo que ha hecho la guarra de tu hija”
Halloween | Mejores momentos

Jorge Fernández imita a la perfección a la niña del exorcista: “Mira lo que ha hecho la guarra de tu hija”

Buscamos piso para Sonia
VIVIENDA

Buscamos piso para Sonia, separada de su marido por culpa del precio de la vivienda: "Siento impotencia y rabia"

Virutas fritas de pescado con piperrada, la receta de Joseba Arguiñano
Para 4 personas

Receta facilísima de Joseba Arguiñano: virutas fritas de pescado con piperrada

Joseba Arguiñano ha elaborado una receta facilísima y con un sabor inmejorable gracias al marinado con el que ha preparado las virutas fritas de pescado con piperrada.

La nueva manada de Pamplona, a prisión.
Nueva 'manada Pamplona'

El abogado de la antigua 'manada de Pamplona': "Aquí no hay presunción de inocencia, sino de culpabilidad"

Cuatro hombres de origen argelino y en situación irregular han sido enviados a prisión provisional acusados de una brutal agresión sexual en Pamplona. El caso, con inquietantes similitudes al de La Manada de 2016, reabre el debate sobre la presunción de inocencia, el tratamiento mediático y la politización del feminismo.

María Caballero, senadora UPN

María Caballero reconoce liquidaciones en metálico en la Cámara Alta: "¿En el Senado? Sí"

Arguiñano: receta de filetes de rodaballo con verduras, un plato equilibrado, ligero y muy saludable

Arguiñano: receta de filetes de rodaballo con verduras, un plato equilibrado, ligero y muy saludable

Las víctimas de la DANA critican a Mazón.

Maite, tras perder a su hermana, su cuñado y su sobrino en la DANA: "Que Mazón dimita es lo único que nos daría algo de paz, pero no lo va a hacer"

Publicidad