Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Halloween | Mejores momentos

Jorge Fernández imita a la perfección a la niña del exorcista: “Mira lo que ha hecho la guarra de tu hija”

¡Qué pasada! Jorge Fernández se ha metido totalmente en el papel de la niña del exorcista.

Jorge Fernández imita a la perfección a la niña del exorcista: “Mira lo que ha hecho la guarra de tu hija”

Publicidad

La ruleta de la suerte celebra el especial de Halloween con la familia Adams al completo: Jorge Fernández y Laura Moure son Gómez y Morticia. Le acompañan los miembros de la banda con Miércoles Adams al piano, Lurch como vocalista y el tío Fétido a la batería.

Jorge Fernández y Laura Moure, en su entrevista más terrorífica: "Me da miedo todo, fíjate cómo van los concursantes"

El concursante del atril rojo, Claudio, al que nunca reconoceremos por su nombre real, viene disfrazado de la niña del exorcista y no ha sido el único que se ha metido en su papel.

El presentador ha protagonizado uno de los momentos más icónicos de la historia del cine de terror, imitando la famosa frase de la niña del exorcista: “Mira lo que ha hecho la guarra de tu hija”.

¡Todo un momentazo que nos ha dejado tiritando de miedo de lo bien que lo hace! No te pierdas el vídeo porque no tiene desperdicio.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Así funciona la Gran Batalla de La Voz: llega una de las fases más cruciales para los coaches

Así funciona la Gran Batalla de La Voz: llega una de las fases más cruciales para los coaches

Antonio Banderas

La queja de Antonio Banderas a la juventud: "Vivimos como de pequeños 'orgasmitos'"

Martín Berasategui

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita del chef Martín Berasategui

Morticia le arrebata los 3.000 euros de premio a Carlota en el Panel Final de La ruleta
Halloween | Mejores momentos

Morticia le arrebata los 3.000 euros de premio a Carlota en el Panel Final de La ruleta

La novia de Bitelchús se lleva el Bote después de perderlo todo
Halloween | Mejores momentos

La novia de Bitelchús se lleva el Bote después de perderlo todo

La niña del exorcista se equivoca al resolver y pierde 750 euros: “Estoy endemoniá”
Halloween | Mejores momentos

La niña del exorcista se equivoca al resolver y pierde 750 euros: “Estoy endemoniá”

¡Nunca mejor dicho! Claudio se ha equivocado al resolver el panel por una sola letra.

Jorge Fernández imita a la perfección a la niña del exorcista: “Mira lo que ha hecho la guarra de tu hija”
Halloween | Mejores momentos

Jorge Fernández imita a la perfección a la niña del exorcista: “Mira lo que ha hecho la guarra de tu hija”

¡Qué pasada! Jorge Fernández se ha metido totalmente en el papel de la niña del exorcista.

Buscamos piso para Sonia

Buscamos piso para Sonia, separada de su marido por culpa del precio de la vivienda: "Siento impotencia y rabia"

Virutas fritas de pescado con piperrada, la receta de Joseba Arguiñano

Receta facilísima de Joseba Arguiñano: virutas fritas de pescado con piperrada

La nueva manada de Pamplona, a prisión.

El abogado de la antigua 'manada de Pamplona': "Aquí no hay presunción de inocencia, sino de culpabilidad"

Publicidad