Jorge Fernández imita a la perfección a la niña del exorcista: “Mira lo que ha hecho la guarra de tu hija”

La ruleta de la suerte celebra el especial de Halloween con la familia Adams al completo: Jorge Fernández y Laura Moure son Gómez y Morticia. Le acompañan los miembros de la banda con Miércoles Adams al piano, Lurch como vocalista y el tío Fétido a la batería.

El concursante del atril rojo, Claudio, al que nunca reconoceremos por su nombre real, viene disfrazado de la niña del exorcista y no ha sido el único que se ha metido en su papel.

El presentador ha protagonizado uno de los momentos más icónicos de la historia del cine de terror, imitando la famosa frase de la niña del exorcista: “Mira lo que ha hecho la guarra de tu hija”.

¡Todo un momentazo que nos ha dejado tiritando de miedo de lo bien que lo hace! No te pierdas el vídeo porque no tiene desperdicio.