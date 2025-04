“No nos ha salido muy bien la jugada”: Clara y Carlos lo pierden todo en una ronda caótica

Clara no está teniendo la suerte de su parte. La concursante ha caído en el Se lo doy y ha decidido entregarle sus 125 euros a Carlos. Sin embargo, lo que más le ha dolido no ha sido perder el dinero, sino el Me lo quedo, que también ha pasado a manos de su compañero.

Por si fuera poco, la historia se ha repetido: ha vuelto a caer en el Se lo doy, esta vez con 75 euros, y ha vuelto a dárselo a Carlos. Cuando parecía que por fin remontaba con 250 euros, ha caído en el 1/2, perdiendo la mitad de su dinero.

Carlos ha utilizado el Me lo quedo y se ha hecho con los gajos de Sandra, que tenía una cantidad considerable: “Entre lo que le da Clara y lo que roba a Sandra, tienes todo lo que no es tuyo”, ha bromeado Jorge Fernández.

Carlos ha intentado aprovecharse de la mala suerte de sus compañeras para aumentar su marcador, pero la estrategia no le ha salido bien porque ha terminado perdiéndolo todo en la Quiebra: “No nos ha salido muy bien la jugada”, le ha dicho el presentador. ¡Vaya ronda de altibajos! Revive este momento dándole al play.