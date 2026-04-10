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Mejores momentos | 10 de abril

Manel Fuentes se cuela en La ruleta con motivo del estreno de Tu cara me suena

Esta noche se estrena Tu cara me suena y Manel Fuentes ha aprovechado la ocasión para visitar La ruleta de la suerte y contarnos algunos detalles de esta nueva edición.

Manel Fuentes se cuela en La ruleta con motivo del estreno de Tu cara me suena

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'La fiebre del viernes noche', así se presenta el estreno de la nueva edición de Tu cara me suena en La ruleta de la suerte.

El concursante del atril azul ha sido el afortunado en resolver este panel tras el cual ha llegado Manel Fuentes en persona.

El presentador, que ha sido recibido con una gran ovación, se ha colado en La ruleta para contarnos algunos de los detalles que veremos esta noche en el estreno de Tu cara me suena 13.

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Manel Fuentes se cuela en La ruleta con motivo del estreno de Tu cara me suena

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