Celia deslumbra en los Asaltos de La Voz Kids con una actuación que deja a todos sin palabras

Celia volvió a demostrar en los Asaltos de La Voz Kids por qué es una de las voces más prometedoras de esta edición. La talent eligió ‘Memory’, de Elaine Paige, una de las canciones más exigentes de la noche, y firmó una interpretación que impresionó a coaches y asesores desde el primer instante.

La joven afrontó el reto con una gran seguridad y un control vocal que hicieron que su actuación fuera creciendo hasta convertirse en uno de los momentos más destacados de la gala. Su interpretación dejó una sensación unánime entre los presentes: estaban presenciando algo muy especial.

Ana Mena fue una de las primeras en reaccionar. “Es increíblemente perfecto”, aseguró la coach, mientras Becky G reconocía el impacto que le había causado la actuación: “Nos hemos quedado con la boca abierta”. Ambas coincidieron en destacar el enorme nivel mostrado por la talent.

Antonio Orozco quiso poner en valor el trabajo que hay detrás de una actuación así. “Celia lleva desde pequeña domando esa voz que tiene, que es una salvajada”, explicó orgulloso. El coach también destacó la preparación con la que la joven llegó a los Asaltos: “Ha preparado mucho esta actuación”.

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