¡Descubre las tres frases de Jorge Fernández más escuchadas en La ruleta en estos 20 años!

La ruleta de la suerte celebra su 20 aniversario por todo lo alto. Ya al comienzo del programa hemos recibido incluso la visita de Jim Thornton, el presentador de la versión americana de nuestro programa.

Thornton ha sido el encargado de presentar a Jorge Fernández y Laura Moure en esta ocasión tan especial.

Los paneles de este 20 aniversario de La ruleta también han sido parte de esta celebración, sobre todo la Triple Prueba de Velocidad que menciona las tres frases de Jorge Fernández más escuchadas en todos estos años.

Chascarrillos, coletillas… No te pierdas este repaso de las frases más sonadas de nuestro presentador de La ruleta de la suerte.