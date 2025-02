“¡Yo creo que estoy soñando!”: Sara gana el coche y celebra el momento más épico de La ruleta de la suerte

Con el panel de “Tres sinónimos”, Sara ha apostado por las consonantes “c”, “n” y “l” y la “e” como vocal. Aunque la “c” no estaba, el resto sí, y en menos de cinco segundos ha resuelto con seguridad: “Lentes, gafas y anteojos”. Ya tenía la victoria en sus manos, pero quedaba lo más difícil: descubrir qué había en el sobre. ¿Sería el coche?

Jorge Fernández ha alargado el suspense mientras la tensión se respira en el aire. Cuando por fin ha desvelado la tarjeta… ¡explosión en el plató! ¡Es el coche! Laura Moure lo ha confirmado y el público ha estallado en gritos y aplausos.

“¡Yo creo que estoy soñando y en algún momento me voy a despertar!”, dice mientras toca el volante, como asegurándose de que es real. Pero no, Sara, no es un sueño, ¡te has llevado el coche!

No te pierdas este momentazo que te hará saltar de la alegría junto con Sara.